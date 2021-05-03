(Özel) Erciyes'in karı eridi Kırlangıç Vadisi coştu

İlkbaharın gelmesiyle Türkiye'nin en yüksek 5., İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı olan Erciyes Dağı'ndaki karlar erimeye başladı. Eriyen kar suları ise tabiatıyla ünlü Kırlangıç Vadisi'ni coşturdu.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı'ndaki karlar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Eriyen kar suları ise Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde bulunan, doğasıyla ünlü Kırlangıç Vadisi'nde görsel şölen oluşturdu. Özellikle yürüyüş ve tırmanış için tercih edilen vadiden akan su, coşkusuyla ziyaretçilerini büyülüyor. Derin vadi içinde, çeşitli çiçekler arasından akan su ayrıca fotoğrafçıların da uğrak noktası haline geldi.

İHA dronu tarafından havadan görüntülenen Kırlangıç Vadisi'nde eşsiz manzaralar ortaya çıktı.