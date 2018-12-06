(Özel) Erciyes'te yoğun kar yağışı etkili oldu

Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkili olurken, kayak merkezine gelen üniversite öğrencileri yoğun kar yağışı altında maç yaptı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini sürdüren kar yağışı ile beraber, karayolları ekipleri yolları açma çalışması yürüttü. Karı fırsat bilen bazı öğrenciler Erciyes Kayak Merkezi'ne çıktı. Gondola binerek manzaranın keyfini çıkaran öğrenciler, giydikleri ayrımlarla yoğun kar yağışı altında futbol oynadı.

Kayaksever Veysel Değirmenci, karın yağmasıyla mutlu olduklarını söyleyerek, sezonun açılmasını beklediklerini belirtti.