(Özel) 'Evi soğutmayalım' diye sağlığınızdan olmayın

Dr. Cahit Topçu, vatandaşların evleri soğuyacak diye havalandırmayı tam yapmadıkları için üst solunum yolları enfeksiyonlarında artış olduğunu kaydetti.

Özel Melikgazi Hastanesi Dr. Cahit Topçu, havaların soğumasıyla beraber artış gösteren üst solunum yolları enfeksiyonundan korunma yöntemlerini açıkladı. Enfeksiyonlarından korunmak için evlerin ve toplu yaşanılan yerlerin havalandırılması gerektiğini kaydeden Topçu, “Kış ayı gelmesiyle beraber soğuk havalar bastırdı ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında da artış ı net bir şekilde görmekteyiz. Bu artışın en büyük nedenleri toplu yaşanan yerler ve evlerde havalandırmanın eksik yapılmasından kaynaklanıyor. Ne yazık ki ev ve okul soğuyacak diye havalandırmada eksikler yapıp havalandırmayı ihmal ediyoruz. Bu solunum yolları enfeksiyonlarının yüzde 99'u damlacık enfeksiyonu şeklinde birbirine bulaşan enfeksiyonlardır. Üst solunum yolları enfeksiyonlarında bu dönemde kurtulmanın en güzel yöntemi havalandırmanın toplu yaşanılan yerlerde ve evlerde iyi yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

Enfeksiyonlardan korunmak için burun temizliğinin de doğru yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Op. Dr. Topçu, “Burun temizliği mümkün oldukça suyla yapılmalı ve tek taraflı yapılmalıdır. 2 tarafta yapılan burun temizliğinde detaylı temizlik olmadığı için tam bir burun temizliği sağlanamamaktadır. Bu, dışarıdan gelen mikropların yoğunluğunun azalmasını sağlayacaktır ve burnun nefes alma fonksiyonuna katkı sağlayacaktır. Burnun görevi sadece nefes almak değil aynı zamanda nemlendirmektir. Siz dışarıdan nemi sağlarsanız, bu nefes alma fonksiyonunun daha rahat aldığını görebilirsiniz. Bu dönemde özellikle evlerde ve okullarda çok fazla kaloriferin yanmasına bağlı havanın kuruması meydana gelmekte ve bu kurumaya bağlı kuru öksürük gibi şikayetler meydana gelmektedir” ifadelerini kullandı.