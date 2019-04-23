(Özel Haber) Baba kenarda, iki oğlu sahada ter döküyor

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda yer alan Bünyan Belediyespor'un antrenörü Hakan Yücel, takımın başarısı için kulübede ter dökerken aynı takımda futbol oynayan iki oğlu ile iki yeğeni ise saha içinde forma terletiyor.

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda hafta sonu oynanan Bünyan Belediyespor - Fevzi Çakmakspor maçı ilginç bir olaya sahne oldu. Bünyan Belediyespor'un tecrübeli antrenörü Hakan Yücel (47), saha kenarından takımını yönetirken, iki oğlu ile iki yeğeni ise saha içinde Bünyan Belediyespor forması giydi. Hakan Yücel'in büyük oğlu Muhammed Enes (20) stoper olarak görev yaparken küçük kardeş Yunus Emre (18) ise forvet olarak takımına hizmet ediyor. Yeğenler Akif (24) ve Yasin Yücel (22) ise son maçta kulübede amcalarından şans bekledi. Esame listesinde 'Yücel' soy ismi taşıyan 5 kişi yer alırken deplasmanda oynadığı Fevzi Çakmakspor maçını 7-2 kazanan yeşil-beyazlı takım şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

"Benim için büyük mutluluk"

24 yıllık sınıf öğretmeni olan, uzun yıllar aktif olarak futbol oynayan Baba Hakan Yücel, oğulları ile aynı takımda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yücel, "27 yıl amatör olarak futbol oynadım. Bu dönemde profesyonellik teklifleri gelse de okulum nedeniyle bu gerçekleşmedi. İlçemizin takımı olan Bünyan Belediyespor'da geçmiş yıllarda ise hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yaptım. Bu sezon ise futbolu tamamen bırakarak antrenör olarak yoluma devam ediyorum. Çocuklarım benimle birlikte sahalara gelip giderken elbette etkilendiler. Şimdi benim çalıştırdığım takımda futbolcu olarak forma giyiyorlar. Bu benim için büyük mutluluk. Aynı zamanda ağabeyimin iki oğlu da takımımda forma giyiyor. Benim için önemli olan çocuklarımın ahlaklı bir şekilde yetişmesi. Futbol olarak ise yetenekleri var. İleride ne olur bilemem" diye konuştu.

"Kulübede olması bizi hırslandırıyor"

Hakan Yücel'in büyük oğlu ve takımın stoperi Muhammed Enes Yücel, kulübede antrenör olarak babasının olmasının kendisini hırslandırdığını söyledi. Bu durumun bazı zorlukları da beraberinde getirdiği ifade eden Muhammed Enes, "Bazen takım arkadaşlarımdan fazla bana kızıyor. Takım arkadaşlarımla aramızda ayrımcılık olmasın diye bana daha fazla kızdığını düşünüyorum" dedi.

"Bildiklerimizi babamızdan öğrendik"

Küçük kardeş ve oynanan son maçta bir gol atan takımın forveti Yunus Emre ise, "Bildiğim her şeyi babamdan öğrendim. Hem sosyal hayatta hem de futbol sahasında verdiği her direktif benim için altın değerinde" açıklamasını yaptı.