(Özel Haber) Bellona Kayseri'den son 10 sezonun en kötü performansı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon lig tarihindeki en kötü performansını sergiledi. Türkiye ve Avrupa'da final oynayan Bellona Kayseri Basketbol, son 10 sezona göre başarıya en uzak dönemini geçirdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon küme düşmeme mücadelesi verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden destek alan, Bellona ile sponsorluk anlaşması yapan kadın basketbol takımı, buna rağmen bir türlü ekonomik güçlüklerden kurtulamadı. Birçok oyuncusunun transfer ücretini ödeyemez hale gelen Bellona Kayseri Basketbol, 14 takımın mücadele ettiği ligi 11. sırada noktaladı. 26 maçta sadece 8 kez kazanan sarı kırmızılı takım 34 puanla kümede tutundu. EuroCup'ta iki kez final, bir kez yarı final oynayan, Türkiye Kupası'nda ve Play-Off'ta final oynayan Bellona Kayseri Basketbol takımının son 10 sezonda elde ettiği neticeler şöyle:

2009-2010 sezonu: 22 hafta süren bu sezonda 11 galibiyet 11 yenilgi aldılar. 33 puan toplayarak ligi 6. sırada tamamladılar. Play-Off'ta elendiler. Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final oynadılar.

2010-2011 sezonu: 22 haftalık lig maratonunda 15 galibiyet 7 mağlubiyet aldılar. 37 puan toplayarak ligi 4. sırada tamamladılar. Ligde Play-Off'ta elendi. Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final oynadılar.

2011-2012 sezonu: 22 hafta süren ligi 3. sırada tamamladılar. 14 kez kazanıp 8 kez kaybederken 36 puan topladılar. Play-Off'ta elendiler. Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final oynadılar. Euro Cup'ta Finale yükseldiler. Dynamo Kursk takımına elenerek kupayı kazanamadılar.

2012-2013 sezonu: 26 haftalık maratonda 19 galibiyet 7 mağlubiyet aldılar. 45 puanla ligi 4. sırada tamamladılar. Ligde Play-Off'ta elendi. Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final oynadılar. EuroCup'ta Final'e yükseldiler. Rusya'nın Dynamo Moscow takımına elendiler.

2013-2014 sezonu: 26 hafta süren ligde 19 galibiyet 7 mağlubiyet aldılar. 45 puan toplayarak ligi 3. sırada noktaladı. Play-Off'ta elendiler. Euro Cup'ta ise Çeyrek Final oynadılar. Türkiye Kupası'nda da Çeyrek Final'de elendi.

2014-2015 sezonu: 26 maçta 22 galibiyet 4 yenilgi aldılar ve ligi 2. sırada tamamladılar. 48 puan toplayan Kayseri ekibi, Play-Off'ta elendi. Türkiye Kupası'na da Çeyrek Final'de veda etti.

2015-2016 sezonu: 26 maçta 17 galibiyet 9 mağlubiyet aldılar. 43 puanla ligi 4. sırada tamamladılar. Play-Off oynadılar. Yarı Final'de Fenerbahçe'ye elendiler. Euro Cup'ta Yarı Final oynadılar ve Bourges Basket takımına elendiler.

2016-2017 sezonu: 26 maçta 19 galibiyet 7 mağlubiyet elde etti. 44 puan toplayarak ligi 4. sırada tamamladılar. Play-Off oynadı. Çeyrek Final'de Beşiktaş'a elendiler. Türkiye Kupası'nda Final oynadılar. Yakın Doğu Üniversitesi'ne elendi.

2017-2018 sezonu: 24 maçta 8 galibiyet 16 mağlubiyet aldı. 32 puan toplayarak ligi 10. sırada tamamladı. Euro Cup'ta grup maçları oynadı ve başarısız oldu. Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final'de elendi.

2018-2019 sezonu: 26 maçta 8 galibiyet 18 mağlubiyet alarak 34 puan topladılar. Ligi 11. sırada tamamladılar.