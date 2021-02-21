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(Özel) İş arkadaşı tarafından öldürülen kadın Kayseri'de toprağa verildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde mesai arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde mesai arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.


İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda 40 yaşındaki Meral Şen, fabrikada çalıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanmış, ambulansla kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Şen'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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