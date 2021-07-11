(ÖZEL) İş yerini kiralayan yağmacılar 300 bin TL'lik demirbaşları götürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırıncılık yapmak için bir iş yerini kiralayan şahıslar, kirayı ödemedikleri iş yerinden çıkarken demirbaşları yağmalayarak, iş yerinde 300 bin TL'lik zarara neden oldu. İş yerinin yağmalandığını gören Bünyamin Türkmen ise, "Demirbaşlarla beraber 7 aylık kiramız da zararda" diyerek, mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

İlçeye bağlı Seyrani Mahallesi Başaklı Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, iş yerini fırın olarak kullanmak için kiralayan şahıslar, 1 sene işlettikten sonra kendilerine uygun olmadığını söyleyerek çıkmak istedi. 7 aylık kiralarını da ödemeyen şahıslar iş yerinden çıkarken, içerisinde bulunan ve kendilerine ait olmayan 300 bin TL değerindeki demirbaşı da sökerek götürdü. Durumu gören iş yeri sahibi ise yetkililerden yardım istedi.

Zararının 300 bin TL olduğunu ve bu olayı mahkemeye taşıyacağını söyleyen işyeri sahibi Bünyamin Türkmen, “Ben Nisan 2020'de bu dükkanı kiraya verdim. Burası fırın ruhsatlı değildi. Dükkanı kiralarken biz buranın fırın ruhsatlı olmadığını söyledik. Ancak unlu mamulleri olarak veriyorlar dedik. Kiralayan şahıslar da ‘Unlu mamulleri ise ben bunu alırım' dediler. Ruhsatı bir şekilde alacağını söylediler. Dükkanımızı çok güzel bir şekilde teslim ettik. Onlar da nasıl olduysa ruhsatı alamamışlar. Ondan sonra dükkandan çıkmaya karar veriyorlar. Çıkarken de benim bütün demirbaşlarımı yağmalayıp, toplayıp götürüyorlar. Kalorifer peteklerini, lavaboları, muslukları, elektrik malzemelerini, alüminyum doğramalı camlarımı, aşağıda pimapen bölmeler yaptırmıştım onları ve korumalıkları yani içeride ne varsa toplayıp götürmüşler. 7 aylık da kiramı vermediler. 7 aylık alacağım var o da gitti. Yetkililerden yardımcı olmalarını diliyorum. Bu durumu zaten biz mahkemeye götüreceğiz. Bütün malzemeleri ne var ne yok götürüyorlar. Zararım şu anda 300 bin TL var. Benim çocuklarımın rızkı ve bütün yatırımlarım burada. Benim 3 tane çocuğum var. 3'ünün yatırımı da burada yazık günah” dedi.