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(Özel) Kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada kaldırımda duran bir vatandaş da ezilmekten son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan kamyonet ve otomobile çarptı. Kazada, kamyonet yaya kaldırımına çıkarak durabildi. Kaza öncesinde kaldırımda duran bir vatandaş da saniyelerle kazadan kurtuldu. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerine inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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