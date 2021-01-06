(Özel) Kayseri 112'nin kadın ekiplerini gören gururlanıyor

4 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Esra Çam, “Kadınların her şeyi yapabileceğini bu şekilde anlamış olduk” dedi.

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları 7/24 görev başında zor durumda kalanların imdadına yetişiyor. Kayseri'de de paramedik Esra Çam ve Feyza Nur Türkmen de aldıkları eğitimin ardından ambulans şoförlüğü yapmaya başladı. Kadın şoförler, vakaya gittiklerinde yolda kendilerini gören vatandaşların çok şaşırdığını ve bazen ambulansı durdurarak kendilerini tebrik ettiğini söyledi.

4 yıldır ambulans şoförlüğü yapan paramedik Esra Çam, “Çalışmalarımız güzel gidiyor. Ekip ruhuyla beraber çalışmak güzel oluyor. Arkadaşlarımızla beraber bir ekip halinde gayet güzel geçiyor. Korona virüs süreci biraz zor bir süreç ama bir şekilde atlatıyoruz. Arada sıkıntılarımız oluyor ama genelde bayan olduğumu görünce yol veriyorlar. Hatta tebrik edenler ve gurur duyanlar oluyor. Bende öyle övgüler aldıkça mutlu oluyorum. Daha da çok hevesleniyorum. Aslında bayan sürücü olmak zor ama gerçekten arkadaşlarımla birlikte birbirimize destek olarak bayanların her şeyi yapabileceğini bu şekilde anlamış olduk. Herkes ‘Nasıl çalışıyorsunuz, zor olmuyor mu?' diyor. Biz bir şekilde ekip ruhuyla üstesinden geliyoruz. Çokta rahat ve güzel oluyor” dedi.

112'in kadın şoförlerinden paramedik Feyza Nur Türkmen de, “112'de erkek arkadaşlarımız ‘erkekle nöbet tutmak çok rahat' derler ama bayanlarla çalışmak çok güzel bir duygu. Vakalarda sıkıntı yaşamıyoruz. Vatandaş sağ olsun bize yardım ediyor. Trafikte de sıkıntı olmuyor. Hatta bizi yolda durdurup tebrik ediyorlar. Bayanların ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğimiz için ‘bizi gururlandırıyorsunuz' diye çok övgüler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın şoförlerle çalışmanın ayrı bir mutluluk verdiğini dile getiren acil tıp teknisyeni Esra Yurdakul, “Bayan şoförle çalışıyoruz ve gerçekten çok güzel bir duygu ve çok rahat. Aynı nöbette olsak diye istiyoruz. Bir defasında vakaya giderken bir araba bizi durdurdu ve ‘sizinle gurur duyuyoruz' diye seslendiler. Bizde hem şaşırdık hem de çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Acil tıp teknisyeni Seyhan Arslan ise, “Çok güzel günlerimiz geçiyor. Severek çalışıyoruz. Yol kenarında bizi alkışlayanlar oluyorlar. Yolda giderken durdurup tebrik edenler oluyor. Sağ olsunlar güzel tepkiler alıyoruz. Bu tek başına olacak bir iş değil. Hep birlikte sürdürüyoruz. Ekip ruhuyla ve birbirimizi severek, destekleyerek çalışıyoruz” derken, Eda Nur Darıcı ise, “Esra ile beraber 4 aydır beraberiz. Dayanışma, birlik beraberlik ve ekip ruhu içerisinde hep beraber bütün zorlukların üstesinden geliyoruz. Mutluyuz. Bu şekilde de devam edeceğiz” diye konuştu.