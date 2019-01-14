(Özel) Kayseri AFAD 108 bin öğrenciye afet bilincini aşıladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında 413 okulda 108 bin 301 öğrenciye 'Afete Hazır Okul' eğitimleri verdi.

Kayseri'de, vatandaşların zor anlarında imdadına yetişen AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerinde afete hazır hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 2018 yılı içerisinde 413 okulda 108 bin 301 öğrenciye Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında 'Afete hazır okul' eğitimleri verdi.

Ekipler ayrıca, 130 afet gönüllüsüne de arama ve kurtarma eğitimi verdi.