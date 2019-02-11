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Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi Türkiye Finallerinde

Bilecik’te düzenlenen Okullar Arası Futbol Genç Kızlar Yarı Final Müsabakalarını birinci olarak tamamlayan Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi Türkiye Finallerine yükseldi.

Bilecik'te düzenlenen Okullar Arası Futbol Genç Kızlar Yarı Final Müsabakalarını birinci olarak tamamlayan Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi Türkiye Finallerine yükseldi.


Okullar Arası Futbol Genç Kızlar yarı final müsabakaları 07-10 Şubat 2019 tarihlerinde Bilecik'te yapıldı.


Kayseri'yi temsil eden ve yarı finallere katılan Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi büyük bir başarıya imza atarak yarı finalleri birinci tamamladı.


Türkiye Şampiyonluğunu hedefleyen Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi 27 Şubat- 03 Mart 2019 tarihlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenecek Futbol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılacak.


Türkiye birincisi olması durumunda ülkemizi 06-14 Nisan 2019 tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde temsil etme gururunu yaşayacak. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Yarı final müsabakalarını birinci olarak tamamlayıp Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanan Özel Kayseri Bilim Doruk Temel Lisesi genç kızlar futbol takımını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi” sözlerine ekledi.

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