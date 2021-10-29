Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir tarafında olduğu gibi Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda, öğrenciler tarafından Türkiye haritası oluşturuldu ve “Cumhuriyet'i koruyacak ve yüceltecek emanetçileriz” mesajları verildi.

Özel Kayseri OSB teknik Koleji'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla başladı. Kutlamalarda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, kahramanlık türküleri seslendirildi ve Cumhuriyet'i anlatan oratoryo gösterimi sunuldu. Bu arada yine öğrenciler tarafından ortasında ay yıldızın bulunduğu Türkiye haritası ve 1923 yazısı oluşturuldu. Kutlamalar sırasında ayrıca, içerisinde kırmızı ve beyaz balonların bulunduğu dev Türk Bayrağı açıldı. Kurucu meclisin öğrenciler tarafından canlandırıldığı gösterinin de gerçekleştirildiği kutlamalarda, "Cumhuriyet Türkiye'sinin gençlerimiz sayesinde ilelebet payidar kalacağı" mesajları verildi.

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını veliler de takip etti.