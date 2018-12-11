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Özel Kayseri Osb Teknik Koleji kütüphanesi ile örnek oluyor

Kayseri OSB çatış altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin en donanımlı Özel Mesleki ve Teknik Lisesi olan Kayseri OSB Teknik Koleji önemli projelerine bir yenisini daha ekledi.

Kayseri OSB çatış altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin en donanımlı Özel Mesleki ve Teknik Lisesi olan Kayseri OSB Teknik Koleji önemli projelerine bir yenisini daha ekledi.


Okul içerisinde oluşturulan ve 340 mektekare alana sahip kütüphanede, ana galeri yanında 3 adet grup çalışma odası, 1 okuma salonu ve konuşan kitap odası bulunuyor. Tam kapasiteye ulaştığında 19 bin kitaba ev sahipliği yapacak kütüphanede kısa sürede 7 bin kitaba ulaşıldı. E-kütüphane modülü ile öğrenciler ve aileleri, sanayiciler ve çevre vatandaşlarımızdan oluşacak okuyuculara 18 bin dijital kitap sunulacak. Ayrıca Kültür Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde sesli ve dijital kitap sayısı her geçen gün arttırılıyor.

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