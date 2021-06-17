(ÖZEL) Kayseri ve Niğde'de organize sanayi bölgelerinde aşılama tüm hızıyla sürüyor

Kayseri ve Niğde'de, organize sanayi bölgelerinde başlayan aşılama tüm hızıyla sürüyor. Kayseri'de bir gün içerisinde 21 bin 877 kişi aşılanarak günlük aşı vurulma sayısında rekor kırılırken, Niğde'de ise şimdiye kadar 150 bin kişi aşılandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi'nde işçilerin aşılanması tüm hızıyla sürüyor. Servisler ile çalıştıkları iş yerlerinden gelen işçiler, burada aşıları yapıldıktan sonra bir süre gözlem altında tutuluyor. Aşı vurulan işçiler, virüsün bitmesi için aşının önemli olduğunu söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de günlük yapılan aşıda yeni bir rekorun kırıldığını söyleyerek, “Teşekkürler Kayseri, pandemiden çıkış için koşmaya başladık. Yeni rekor 21 bin 877. Özverili gayretlerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürler” dedi.

Niğde'de şimdiye kadar 150 bin kişi aşılandı

Niğde'de de, aşı kampanyası kapsamında Niğde OSB'de bulunan fabrikalarda çalışan 4 bin kişinin ise aşılanması mobil ekipler tarafından yapılıyor. Yerinde aşı yapmanın vatandaş içinde kolaylık sağladığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Niğde'de bu güne kadar 150 bin kişinin aşılandığını ve Kurban Bayramına kadar 150-200 bin doz aşı yapmayı planladıklarını ifade etti. Koç, “Bugün Niğde OSB'de bin kişiyi aşılamayı planlıyoruz. Talep artarsa yeniden bir organizasyon yapacağız. Niğde'de şu ana kadar 150 bin aşıyı geçtik. Niğde için çok iyi bir rakam. Kurban Bayramına kadar en az 150-200 bin doz arasında aşı yapmayı planlıyoruz. Aşılan sayesinde Kovid-19'la ilgili sorunları tamamen bitirmeyi istiyoruz. Pandemi sürecini bitirebilmeyi, artık sıkıntılı süreçleri bitirip insanların rahatça yaşayabildiği, belki maskenin çıkarılabildiği, kafelerin lokantaların rahat çalışabildiği ortam hazırlamaya çalışıyoruz'' dedi.

OSB Bölge Müdürü Mahmut Peşin ise, “İş kaybına sebep vermemek adına, Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın destekleriyle mobil sağlık ekipleri fabrikalarda çalışanların aşılanmasına başladı. Bugün yaklaşık bin kişinin aşılanmasını bekliyoruz. Vardiya sistemlerini de dikkate alarak bir hafta içinde tüm çalışanlarımız aşı olacak" diye konuştu.

Aşı olan Korkmaz Kendirli'de mobil ekipler sayesinde aşı olarak işlerinin başına hızlıca dönebileceklerini ifade ederek hizmetlerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.