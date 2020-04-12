İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurdu

Kayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı.

Kayseri'de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.


İçişleri Bakanlığının kararıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 31 şehir adeta boş kaldı. Birçok vatandaş da bu süreçte evde çeşitli aktivitelerde bulunarak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kayseri merkezde oturan ve evde sıkılan 7 yaşındaki Rabia Su Ünal ve 2 yaşındaki Kerem Ünal da babaları Burak Ünal'ın yardımıyla eve Survivor parkuru kurdu. Yastıklar ve oyuncaklardan yaptıkları parkurda 2 kardeş engellerden atlayarak oyunu kazanmak için yarıştı. Minik Rabia Su, parkurda başarı sağlarken kardeşi yarışta başarı sağlayamadı. Survivor'daki ödül oyunlarını taklit eden miniklerin yarışında ise sunuculuğu babaları Burak Ünal üstlendi. Oyunda başarı sağlayan Rabia Su, meyve dolu bir tabak kazanırken videonun sonunda ise miniklerin meyveleri birlikte yediği görüldü. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.