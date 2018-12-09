(Özel) Kayserili sanayici yazılımı kendine ait plastik enjeksiyon makinesi üretti

Kayserili sanayici Fırat Özkan, yazılımı ve mühendisliği kendilerine ait olan yerli plastik enjeksiyon makinesini KOSGEB'ten yerli yatırım desteği alarak seri üretime geçirmeyi planlıyor.

Kayseri'de Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu başkanlığını yapan Fırat Özkan, TÜBİTAK'ın desteği ile elektrikle çalışan yüzde 100 yerli plastik enjeksiyon makinesi üretti. Ürettikleri makinenin Türkiye'ye ithal edildiğini kaydeden Özkan, KOSGEB'in yerli yatırım desteğini alarak seri üretime geçeceklerini söyledi. Özkan, “2015 yılında Erciyes Teknopark'ta kurmuş olduğumuz firmayla bu makinenin tasarımını, yazılımını ve tüm mühendisliğini yaptık ve 3 yıl içerisinde TÜBİTAK'ın da desteğini alarak yüzde 100 elektrikle çalışan yerli enjeksiyon makinesini ürettik. Makinenin ilk etapta prototipini yaptık. Bundan sonra KOSGEB'in yerli yatırım desteğini de alarak önümüzdeki sene içerisinde 5 milyon TL'lik yatırım ile bu makinenin seri üretimine başlayacağız. Bu makinenin muadillerinden farklı olarak elektrik ve motor sistemlerinde farklılıklar var. Diğer muadillerine göre yüzde 30 civarında enerji tasarrufu var. Ürünler şuanda ithal gelmektedir. Bizim ürettiğimiz makinenin yerli malı belgesi de vardır. KOSGEB'in kredileriyle çalışan firmalarımıza da yerli malı belgemizle katkı verebiliyoruz. 1 yıl süren bir çalışma sonrasında yazılımlar tamamen bize aittir. 2019'un sonuna doğru seri üretime başlayacağız. Ayda 5 makine olarak üretim planlıyoruz. Görüşmelerimiz de devam etmektedir. Şuanda da üç tane makine siparişi aldık. Devamında da hem ülkemiz hem de firmamız için daha iyi satışlar yapacağımızı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.