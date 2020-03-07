(Özel) Kayseri'nin kadın taksicisi Hüsne: “Kadınlar dünyayı yönetebilecek güçte”

Kayseri'de iki yıldır taksicilik yapan Hüsne Gülseren; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara mesaj göndererek; “Kadınlar, dünyayı yönetebilecek bir güce, o yüreğe sahipler. Hiçbir zaman yılmadan, umutlarını tüketmeden devam etsinler” dedi.

Erciyes Üniversitesi Organik Tarım Bölümü'nden mezun olan Hüsne Gülseren 2 yıl önce taksi şoförü olmaya karar verdi. Genellikle erkeklerin yaptığı meslekle geçimini sağlayan Gülseren, Kayseri'de kadınların güvenli bir şekilde gidecekleri yere gidip gelebileceğini belirterek, "2 senedir taksi şoförlüğü yapıyorum. Günde ortalama 10 saat çalışmaktayım. Kadınların Kayseri'de rahat bir ulaşım sağlayabilmesi, rahatlıkla, güvenli bir şekilde gidip gelmelerini amaçladığım için taksi şoförlüğüne başladım. Bunun için de gerek durağımdaki arkadaşlarım olsun gerek şoförler cemiyetimiz olsun her türlü desteği vermektedirler. Onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Özellikle çocukların hoşuna gidiyor”

Taksi çağıran vatandaşların genelde erkek taksi şoförü beklediğini, ancak kendisini gördüklerinde çok olumlu tepkilerle karşılaştığını belirten Gülseren; “Genel olarak Kayseri'de alışılmış bir kalıp var Kayseri'de. Hep erkek taksi şoförleri, beni gördükleri zaman çok hoşlarına gidiyor. Başta garipsiyorlar, özellikle çocukların çok hoşlarına gidiyor. Çok şükür genel olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadım” diye konuştu.

“Kadınlar dünyayı yönetebilecek yüreğe sahip”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara da mesaj gönderen Gülseren, “Kadınlar, dünyayı yönetebilecek bir güce, o yüreğe sahipler. Hiçbir zaman yılmadan, umutlarını tüketmeden devam etmeleri gerekiyor. Hiçbir iş kolay değil, her işin bir zorluğu var. Yılmadan çalışmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bir müşteri ise Gülseren'i tebrik ederek; “Alışılmış bir durum değil aslında. Güzel bir şey. Bayanlarımızın da taksicilik yapacağını gösteren örnek davranış. Tebrik ediyorum arkadaşı. Taksicilik kolay bir meslek değildir. Yapabilmesi, başarması güzel bir şey. Kayseri gibi bir yerde örnek bir davranış” şeklinde konuştu.