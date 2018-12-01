(Özel) Kayserispor Trabzonspor'a hazır

Bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Kayserispor'da hazırlıklar tamamlandı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın sahaya süreceği 11'de belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye çekildi. Kadir Has Stadı'nda bugün oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen Kayserispor'da sakatlığı geçen Deniz Türüç, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, kart cezası biten Tiago Lopes ile kadro dışı cezası affedilen Jean Armel Kana Biyik'in takıma katılması moralleri üst seviyelere çekti.

Hamle şansı yükselen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın bugün Trabzonspor karşısında sahaya süreceği 11'de büyük olasılıkla belli oldu. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşısında sakatlığı geçen Deniz Türüç'ten faydalanmak istiyor. Haftalardır hamle şansı bulunmayan Sağlam'ın Deniz Türüç'ü ilk 11'de değil de yedekler arasında tutacağı ve maçın gidişatına göre ikinci yarı oyuna süreceği öğrenildi. Uzun süredir oynamayan Deniz Türüç, Kaleci Muammer, Asamoah Gyan, Hasan Hüseyin Acar yedek kulübesinde olacak.

Hedef: 3 puan

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Sahamızdaki bu maça çok iyi hazırlandık. Futbolcu kardeşlerim bugünkü maçın öneminin farkındalar. Taraftarımız ile bütünleşip, iyi bir futbol oynayıp güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Hedefimiz 3 puanı almak. Bunu istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de var ve yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Muhtemel 11

Teknik Direktör Sağlam'ın sahaya süreceği 11 şu şekilde: Lung, Lopes, Levent Gülen, Kana Biyik, Mert Özyıldırım, Şamil Çinaz, Sapunaru, Mensah, Varela, Chery, Umut Bulut.

Alanyaspor maçındaki performansından ötürü Bilal Başacıkoğlu'nun Trabzonspor maçında yedekler arasında bulunacağı Portekizli Varela'nın ilk 11'de sahaya çıkacak. Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki müsabaka bugün saat 19.00'da Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.