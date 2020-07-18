(Özel) Kazada facianın eşiğinden dönüldü

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde meydana gelen kazada bir otomobil, yol kenarında duran başka bir otomobile çarptı. Savrulan otomobil başka bir araca çarparken, çarptığı araç ise markete girdi. Kaza anında şans eseri kaldırımda kimsenin olmaması olası faciayı önlerken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde meydana gelen kazada E. D. (27) idaresindeki 06 BM 7857 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen başka bir otomobile çarptı. Savrulan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparken, kontrolden çıkan araç markete girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan E.D. ve B.Y.'yi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken marketin de camı kırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde kaldırımda kimsenin olmaması olası faciayı önlediği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.