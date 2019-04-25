(Özel) Kurtuluş Savaşı'ndan kalma kılıcı özenle saklıyor

Kayseri'de demircilik yapan Osman Donukara, Kurtuluş Savaşı'nda çavuş olarak görev yapan akrabasının kullandığı kılıcı özenle saklıyor.

Develi ilçesinde demircilik yapan Osman Donukara, Kurtuluş Savaşı'nda dedesi Ramazan'ın yeğeni Hacı Mehmet Eken'in çavuş olarak cephede görev aldığını söyledi. Osman Donukara, akrabası olan Hacı Mehmet Eken'in Kurtuluş Savaşı'nda bu kılıcı kullandığını anlatarak, "Bu kılıç daha önce dedemin torunundaydı. Ben demircilik mesleğiyle uğraştığım için merak ettim ve kılıcı aldım. Şu anda kılıcı inceliyorum, merakımı giderince geri iade edeceğim" diye konuştu.

Osman Donukara'nın işlettiği demirci dükkanına gelenler Kurtuluş Savaşı'ndan kalma kılıcı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

1919 yılında başlayan Kurtuluş Savaşında Ruslar, Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler ve Ermeniler ile çeşitli cephelerde savaşlar verildi. Batıda Yunanlıların denize dökülerek kazanıldığı Kurtuluş Savaşı, 24.07.1923 yılında resmen bitti.