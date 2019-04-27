(Özel) Kuzuyla alışverişe gidiyor, çocuk bezi bağlıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mutlu Çimen, 12 yaşındaki doğuştan 'Dertikal Talus' hastalığı olan Mustafa'nın tedavisi için eve getirdiği kuzu aileden biri oldu.

Bazı hayvanların engeli çocukların tedavisine iyi geldiğini duyan baba Mutlu Çimen, Yahyalı ilçesinde yaşayan bir vatandaştan kuzu aldı. 15 gündür evde yaşayan kuzuya çocuk bezine kadar bağlayan aile, zamanla benimsedikleri kuzuya ailenin bir üyesi gibi bakmaya başladı. El ve ayaklarından engelli Mustafa Çimen'de de eve kuzunun gelmesiyle iyileşme olduğu görüldü. Baba Mutlu Çimen, zamanla kuzuya çok alıştıklarını, beraber alışverişe dahi gittiklerini söyleyerek; “Ben, Yahyalı' da hidroelektrik santralinde çalışıyorum. Bizim iş yerinin girişinden sürekli koyun sürüsü geçiyor. Orada kuzuları görüyordum ve çok hoşuma gidiyordu. Televizyonda da yunuslar ve atlarla engelli çocukların rehabilite edildiğini ve çok faydalı olduklarını seyrediyordum. Ben de Mustafa için istesem bir tane verirler mi acaba diye düşündüm. Hem büyütelim hem de Mustafa'ya da faydası olsun, arkadaş olsun istedim. İş yerinde bir arkadaşıma durumu anlattım. O da tanıdığı varmış 'ona bir soralım. Eğer ikiz kuzu olursa versinler' dedi. Tanıdığıyla konuşmuş ve o da 'bu saatten sonra kuzulamaz, geç kaldınız' demiş. Akşam telefon geldi, 'Abi nasıl dua ettiysen ikiz kuzulamış, yarın getireyim sana' diye haber verdi bana. Getirdi kuzuyu ve geldiği gün bir şey içmedi. Çok zayıftı ilk geldiğinde. Bir gün yanımızda kaldıktan sonra sabah süt içmeye başladı. Mustafa'yla samimi oldurmaya, oyun oynatmaya başladık. Beslendikçe ve geliştikçe daha çok oyun oynamaya başladı. Kızımı çok seviyor, Mustafa'nın da kucağından inmiyor zaten. Bakkala da beraber gidiyoruz. Arkamdan geliyor ve başkasının sözünü dinlemiyor” dedi. Bir çocuğa nasıl bakılıyorsa kuzuya da öyle baktıklarını ifade eden Baba Çimen, "Sobayı yakıyoruz, ortaya bir tane de leğen koyup yıkıyoruz. Yani, bir çocuğa nasıl davranıyorsak aynı o şekilde davranıyoruz. İyice yıkıyoruz, 'aman' diyoruz 'su fazla sıcak olmasın'. Yıkadıktan sonra, fön makinesiyle güzelce de kurutuyoruz. 1 saat kadar battaniyeye sarıyoruz, sobanın yanında durulanıyor iyice. Evladımız gibi oldu, geçen çocuklardan biri yanlışlıkla ayağına bastı kızdım ben de dikkatli olması için. Kuzuyu getirme amacım tamamen Mustafa'nın rehabilitasyonu. Mustafa'da anne karnında sıkıştığı için kas rahatsızlığı var, kollarını kaldıramıyordu. Fizik tedaviye gitti ama istediği gibi olmuyor, isteksiz gidiyordu. Ama burada kuzuyu kucağına alıyor, arkasında gezdiriyor. Yani kol hareketlerinde gelişme oluyor. Asıl getirme nedenim bu" ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki Mustafa Çimen ise kuzuyu çok sevdiğini ifade ederek, "Gereğinden çok seviyorum kuzuyu. Yani gezegenler kadar büyük seviyorum. Beraber bayağı iyi zaman geçiriyoruz. Oynuyoruz, zıplıyoruz beraber. Kuzu büyüyünce de, ona eş bulup ikisiyle beraber hayatımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.