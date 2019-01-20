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(Özel) Muhtar adayından ilginç seçim çalışması

Kayseri’de bir muhtar adayı, restorasyonunu kendi yaptığı 3 tekerlekli triportör ile sokak sokak gezerek oy istiyor.

Kayseri'de bir muhtar adayı, restorasyonunu kendi yaptığı 3 tekerlekli triportör ile sokak sokak gezerek oy istiyor.


Kayseri'de, 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimlerinin yaklaşması ile muhtar adayları da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de de muhtar adayı olan 38 yaşındaki Ali Akbulut, restorasyonunu kendi yaptığı triportör ile mahalleyi gezerek, kendisi için oy istiyor.


Aracı gören vatandaşların şaşırdığını kaydeden muhtar adayı Ali Akbulut, "Muhtarlık çalışmaları halkımın da desteğiyle gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Çalışmalardan memnunum. Çalışmalara başlamadan önce aracımızı hazırladık. Bunun yanında mahalle gezilerimize başlayacağız. Ben 7-8 yıldır bu araçlarla uğraşıyorum. Bu araçların restore işlerini yapıyorum. Seçim arabasını görenler şaşırıyorlar. Çok ilginç buluyorlar. Olumlu tepkiler alıyorum" dedi.

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