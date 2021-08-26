(Özel) Niagara'dan daha yüksek Kapuzbaşı Şelalesi görenleri büyülüyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve yükseklik bakımından Kuzey Amerika'nın doğusundaki ünlü Niagara Şelalesi'nden daha yüksek olan, dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğine sahip Kapuzbaşı Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

İrtifa akışı itibarı ile Uganda'da bulunan Victoria Çağlayanı'nın ardından dünyada ikinci olma özelliği taşıyan ve Kayseri'ye 165 kilometre uzaklıkta bulunan Kapuzbaşı Şelalesi'ne ziyaretçi akını devam ediyor. 5 tane büyük, 2 tane küçük olmak üzere 7 şelalenin bulunduğu bölge, suyun akarken çıkardığı ses ve oluşturduğu serinlikle Kayseri'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlardan bir tanesi. Takım şalelerinin bulunduğu alan ise doğa tutkunları ve fotoğrafçıların da ilgisini görüyor. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzaradan çok etkilendiklerini ve imkanı olan tüm vatandaşların görmesi gerektiğini söyledi.

Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan ve bembeyaz akan Kapuzbaşı Şelaleleri; etrafında bulunan piknik alanları ve trekking parkuru ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.