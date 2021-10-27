Özel öğrenciler hünerlerini sergiledi

Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan ürün ve projeler, okulda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gelişimlerini sürdüren öğrenciler tarafından hazırlanan ürün ve projeler okulda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun ve Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Bülent Köseoğlu tarafından açılan fuarda öğrenciler projelerini tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, “Özkar Özel Eğitim Okulumuzun 4006 TÜBİTAK çalışmaları çerçevesinde hazırlamış oldukları bu projeler bu çocuklarımız açısından çok önem arz ettiği gibi çocuklarımızın emeklerinin değer görmesi açısından da burada ziyaret edilmeleri de ayrıca bir kıymet ifade etmektedir. Çocuklarımız gelişimlerinin görülmesini ve takdir edilmesini gördükçe inşallah bu çalışmalar daha da gelecek. Özel eğitimde hedef gelişim küçük adımlarla ilerler. Bu küçük adımları görüp takdir ettikçe inşallah adımlar daha da büyüyerek gidecektir. Böyle bir çalışmadan dolayı öğretmenlerimize, idarecilerimize ve emeği geçen velilerimize teşekkür ediyorum. Bu değer algısı geliştikçe herkes kendi kurumunda kendisini değerli hissettikçe güzellikler gelişir” ifadelerini kullandı.