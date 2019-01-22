(Özel) Öğrenciler için gerçeğini aratmayan helikopter tasarladı

Kayseri'de yaşayan Mahmut Özel, öğrencilerin eğitiminde kullanmak üzere gerçek helikopteri aratmayan ‘Helikops' adı verdiği maket helikopter tasarladı. İçerisinde eğitim amaçlı 3 boyutlu filmlerin oynatıldığı Helikops'a, yurt dışından da talep geliyor.

Kayseri'de yaşayan 61 yaşındaki Mahmut Özel, İstanbul'da gördüğü bir maket helikopterden esinlenerek kollarını sıvadı. Kayseri'deki atölyesinde helikopteri üretmek için çalışmalara başlayan Özel, kısa süre içerisinde kendi imkanlarını kullanarak ‘Helikops' adını verdiği maket helikopteri üretti. İçerisinde 3 boyutlu eğitici filmlerin oynatıldığı Helikops'u öğrencilerin ayağına kadar götüren Özel, bu sayede hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor.

Uçması için sadece motoru yok

Helikops'un gerçek helikopterlerden bir farkının olmadığını kaydeden Özel, "Bu helikopterin benzerini İstanbul 1453'ün önünde gördüm ve Kayseri'de kendi imkanlarım ile imalatını yaptım. Yurt dışından da siparişler aldım. Türkiye'de bundan 3 tane var. İçerisinde çocuklara has filmleri oynatıyoruz. Büyükler için de korku filmleri var. Okullarımızda da günübirlik bunu çalıştırıyoruz. Helikops'un üzerinde sadece motoru yok. Aksamı birebir helikopterle aynıdır. Bunun kasasını özel olarak döktürdüm. İç dizaynının altında motorları ve havalı tır körükleri var. Tehlike anında durması içinde 8 tane de gözü var. 10 ekseni etrafında dönüyor. Havaya kalkmadığı için bunu gençlere eğitim amaçlı kullanıyoruz. Helikopter nasıl kalkıp havalanıyorsa, aynı hissi bu da veriyor. İçerisinde Türkiye turu bile atıyoruz" ifadelerini kullandı.