Özel öğrencilerden en özel kandil simidi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri, Berat Kandili dolayısıyla deprem bölgesindeki vatandaşlara kandil simidi yaptı.

Özel öğrenciler, velileri ve öğretmenleri ile birlikte Berat Kandili dolayısıyla mutfağa girerek, depremzede vatandaşlar için kandil simidi yaptı. Ayrıca okulda kandil simitlerinin yanı sıra sıkma portakal suyu ve limonata da hazırlanarak, deprem bölgesine gönderilecek. Depremin acılarını az da olsa hafifletmek için çalıştıklarını söyleyen İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Abdullatif Ulucan, “Yüreğimizi yakan Kahramanmaraş merkezli deprem vesilesi ile oradaki kardeşlerimizin acılarını hafifletmeye katkı sağlamak amacıyla mübarek Berat Kandili'ni de vesile kılarak, bu okyanusta bizim de bir damla katkımız olsun diye yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğretmenimiz, atölyesi ve el sanatları bölümünün bileklik ve tespih katkısıyla böyle bir etkinlik yapıyoruz. Tabii bu deprem hepimizin içini yaktı. Dolayısıyla oradaki kardeşlerimizin acısını bir günlük değil, 1 yıl, belki de daha uzun süre paylaşma gereği var. Bunun süreklilik arz etmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de bu amaca hizmet etmek için çalışıyoruz ve herkesi de buna davet ediyoruz” dedi.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Hüseyin Bozlak da, “Bugün öğrencilerimiz, velileri ve birçok defa ortaklaşa proje yapmış olduğumuz Pozitif Gençlik Spor İzcilik Kulübü Derneği ve Hulûs Hanımlar Derneği işbirliğinde Kahramanmaraş ilimize Berat Kandili vesilesiyle kandil simidi yapıyoruz. Aynı zamanda yine el sanatları bölümünde de öğretmenlerimiz bileklik ve tespih çalışması yaptılar. Biz bugün burada yaklaşık bin 500 2 bin adet kandil simidi çıkarmayı hedefliyoruz. Ortalama yine bin paket şeklinde Kahramanmaraş'a yarın götüreceğiz. Yine bugün burada limonata ve portakal suyu yapımı etkinliğimiz de olacak. Hem el yapımı limonatalarımızı hem de kendi ev yapımı kandil simitlerimizi inşallah yarın Kahramanmaraş'a ulaştıracağız. Bu deprem felaketi birçok ilimizi etkilemişti. Biz bu sürecin sürekli olduğunu bildiğimiz için zamana yayılmasını istiyoruz. Bugün bunu yaptık ve öğrencilerimiz Farkımı Fark Et Önyargıyı Terk Et sloganıyla farklı projelerde yine bu bölgelere inşallah elinden gelen desteği sevgi ve dualarıyla birlikte yapacaklar” ifadelerini kullandı.

Özel öğrencilerden Ali Akbulut, “Bugün burada depremzede kardeşlerimize kandil simidi hazırlıyoruz” derken, Talha Eroğlu ise, “Burada annelerimiz ve hocalarımızla depremzedelere kandil simidi hazırlıyoruz. Ben herkesi çok seviyorum ve onlar için her gün dua ediyorum” dedi.