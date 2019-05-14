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(Özel) Önlerinde olan kazaya aldırış etmeden geçip gittiler

Kayseri’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin dükkana girdiğini gören yayalar, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Kayseri'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin dükkana girdiğini gören yayalar, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, giyim dükkanına girerek durabildi. Kazanın ardından bir süre şoka giren sürücü, otomobilden inemedi. Güvenlik kameralarının da saniye saniye kaydettiği kazada, kazanın ardından yolda yürüyen vatandaşların umursamazlığı şaşırttı. Yayalar, dükkana giren otomobili gördükleri halde hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

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