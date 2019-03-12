(Özel) Ortaokul öğrencisinden örnek davranış

Kayseri'de 10 yaşındaki imam hatip ortaokul öğrencisi Ebrar Dağ, parkta oyun oynarken bulduğu 200 TL'nin sahibini bulamayınca okula getirdiği parayı polis ekiplerine teslim etti.

Kayseri'de Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ebrar Dağ, oyun oynadığı parkta arkadaşlarıyla beraber 200 TL buldu. Parkta paranın sahibini arayan Dağ, bulamayınca okuluna dönerek durumu okul müdürüne anlattı. Okula gelen polislere parayı teslim eden ortaokul öğrencisi Ebrar Dağ, yaptığı hareket ile yaşıtlarına da örnek oldu.

10 yaşındaki Ebrar Dağ, “Arkadaşlarımla parkta spor yapıyorduk. Yerde paraların olduğunu gördük ve aldık. Paraları sahte zannetmiştik. Paraları güneşe tuttuktan sonra gerçek olduğunu anladık. Yerde kalan diğer 50 TL'yi aldığımızda içinden paralar çıktı. Paraların 200 TL olduğunu anladık. Paranın miktarını söylemeden sahibini bulmak için uğraştık. Arkadaşlarımla beraber bir teyze bizi yanına çağırdı ve polisi aramamızı istedi. Bizde polisi aradık ve bulduğumuz parayı teslim edeceğiz. Polis amcalarımız da bizi tebrik ettiler” ifadelerini kullandı.

Yaman Dede Ortaokulu Müdürü Seyfullah Tengizler de, “Biz gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip ahlaklı olmalarını istiyoruz. Bu davranışından dolayı yavrumuzu kutluyor ve tebrik ediyorum. İnşallah örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.