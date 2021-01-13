(Özel) Sokakta kayak keyfi

Kayseri'de uzun süre beklenen kar yağışının yağmasının ardından vatandaşlar keyfini çıkardı. Kayak takımını giyen bir vatandaş yol üzerinde kayak yaptı.

Kentte uzun süredir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Hacılar ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santime ulaşırken, vatandaşlar da yağan karın keyfini çıkardı. Kar özlemini gideren vatandaşlardan Ahmet Doruk, kayak takımlarını giyerek yol üzerinde kayak yaptı. Erciyes Üniversitesi Kayak Takımı'nda da bulunan Doruk, özlenen karın keyfini sürdü.