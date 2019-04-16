Özel sporculardan 3 altın 3 gümüş madalya

Bölge Yüzme Şampiyonası tamamlandı.

04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan 2.Bölge Yüzme Şampiyonasına 81 ilden 98 kulüp katıldı.

Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporculardan Zekiye Bölükbaşı 200 m. serbest stil ve 100 m. sırt üstü stilde bölge birincisi olurken, 50 m. serbest stil ve 50 m. kelebek stilde bölge ikincisi oldu. Sporcumuz Fatma Köse ise 200 m. sırt üstü stilde bölge birincisi, 100 m. serbest stilde bölge ikincisi oldu.

Sporcularımız Antalya'dan 3 altın 3 gümüş madalya olmak üzere toplam 6 madalyayla ilimize döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonada ilimizi temsil eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.