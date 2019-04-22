Özel Tekden İlkokulu 23 Nisan'ı Büyük Coşkuyla Kutladı

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel kapalı spor salonunda düzenlenen etkinliğe, Talas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, okul yönetimi, veliler, okul öğrencileri ve misafir öğrenciler katıldı. Etkinliğe Kayseri Ulaşım A.Ş de çocuklar için özel olarak süslenmiş bir tramvay tahsis ederek destek oldu. Küçük çocuklar, gösteriler yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladılar.

Çocuklarda, 23 Nisan duygusunun içseleştirilmesi gerektiğini belirten Özel Tekden İlkokulu Müdürü Nuri Akar, “Bugün, yine Kayseri için özellikle ilköğretim açısından çok önemli günlerden birisi. Çocuklarımızda, 23 Nisan duygusunu içselleştirmek ve onlara bu duyguyu doyasıya yaşatmak için, çok önemli bir etkinliğe yine imza atıyoruz. Erciyes Üniversitesi Sağlık Eğitim Daire Başkanlığının katkısıyla, bize tahsis edilen spor salonunda Kayseri Ulaşım A.Ş'nin tahsis ettiği özel süslenmiş tramvayla çocukların bugünün her anını özel olarak geçirmesi için diğer kurumların da destekleriyle hazırlanmış bu etkinlik, görülmeye yaşanmaya değer diye düşünüyorum. Çünkü, buna millet olarak ihtiyacımız var. Ben, birinci meclisi açan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere , bu millet için canını feda eden bütün şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bu etkinliklerin, Türk çocuklarına geçmişini tanıtıp geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için de çok iyi kullanılması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Bugün burada, büyük bir coşku içerisinde çocuklarımız, velilerimiz ve diğer bütün misafirlerimizle birlikte coşku içinde bu bayramı kutlamaya geldik. Tekrar bütün Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum ve bütün insanlarımızı Kuva-i Milliye ruhunu anlamaya davet ediyorum” dedi.