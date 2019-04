Özel Tekden İlkokulu Müdürü Nuri Akar: “ İngilizce ülkemizin en önemli sorunlarından birisi”

Okul öncesi eğitimde, İngilizce kullanımının hem yaygınlaşması hem de farklı bir dil konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen oyunda, küçük öğrenciler İngilizce olarak yeteneklerini sergiledi. Oyunda, çocuklarını izleyen veliler de keyifli dakikalar geçirdi. Ülkemizde Türkçe dışında farklı bir dilin öğrenilmesinin en önemli sorunlardan biri olduğunu ve bu alanda çalışmalarının devam edeceğini belirten Tekden İlkokulu Müdürü Nuri Akar, “Bugün, Kayserimiz için özellikle önemli bir gün. Çünkü ilk kez okul öncesi eğitimde, İngilizce drama festivali düzenledik. Yaklaşık 150 öğrencimizin, sahne aldığı bir program. İngilizce, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi ve burada İngilizceyi okul öncesinde yaşamın her alanına taşımak sanat ve kültür alanında da İngilizce kullanan bir gençlik yetiştirme hedefiyle böyle bir projeye imza atıyoruz. Şu an da 150 öğrencimiz İngilizceyi çok güzel kullanıyor. Çocuklar arasında İngilizce dilinin, b,r istek ve ilgiyle daha da büyüyeceğini ve çocuklarımıza İngilizceyi ihtiyaç haline getirdiğimizde belki de ülkemizin en önemli sorunlarından olan, anadilimiz dışında bir dil öğrenme politikasının yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Bu uygulamada bunu daha iyi görüyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde, gerek Tekden Eğitim Kurumları olarak gerek Kayseri'deki diğer okullar olarak da bunlara öncülük edeceğiz. Bu alanda, diğer okullara özelikle de Devlet okullarına yardımcı olacağımızı dile getirmek istiyorum. Çocuklarımızın sahne performansı müthişti ve çıkan her öğrencimiz, hem özgüven açısından hem de kendini ifade edebilme açısından çok güzel bir performans gösterdiler. Bütün çocuklarımızı, emeği geçen eğitimcilerimizi ve bize destek sağlayan bütün velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.