Özel Tekden Koleji ilkokul öğrencileri tarafından Resim ve tasarım sergisi açıldı

Serginin açılışını yapan Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, çocukların kendilerini ifade edebilmeleri açısından görsel sanatların önemli olduğunu belirtti. Akar, “İlkokul 1. sınıftan itibaren çocukların kendini ifade etmesi bakımından görsel sanatların önemi oldukça büyüktür. Akademik yönden de bir çocuğu başarıya götürecek olan kendini ifade etme gücüdür. İşte burada görsel sanatlarla veriliyor bu. Çocuk sanat eğitimi alıp sanatı seviyorsa insanlığı ve insanları da seviyor demektir" dedi.

Akar, "Ben burada öğrencilerimin çalışmalarını baştan sona izlediğim zaman gerçekten çok etkileniyorum. Kendini ifade etmeyi başaran bir öğrenci grubu ile karşı karşıya kaldığınızı görebiliyorsunuz. Sanat eğitiminin Tekden kurumlarında oldukça önemli bir yeri var. Sanat da eğer çocuk kendini ifade edebiliyor bunu yaparken, uygularken eğlenebiliyorsa sanatı sevebiliyor. Mevcut olan eğitim liderlerimiz görsel sanatlarda ve diğer sanat dallarında ki asıl hedefi bu. Çocuklar bu yüzden derslere daha çok isteyerek adeta koşarak gidiyorlar. Bunun sebebi kendini ifade edebilen öğrenci mutlu oluyor mutlu olan öğrenci iyi öğreniyor. Sanatsal başarı da akademik başarıyı beraberinde getiriyor. Tekden eğitim kurumları kurulduğu yıldan itibaren sanata ve sanat eğitimine çok büyük önem vermiştir” diye konuştu.

Tekden Koleji İlkokul öğrencisi Aysu Kayacı: “Burada bizler büyüdüğümüzde daha kolay anlayabilmemiz için bazı çalışmalar yaptık. Deney atölyemizde su kuyusu ve titreskop adında bir alet yaptık onları geliştirmeye devam ediyoruz. Onun dışında şekerlerden evler ve şehirler yapmaya devam ediyoruz” dedi.