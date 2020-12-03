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(Özel) Vatandaşın kamerasına yansıyan yürek ısıtan görüntü

Kayseri’de bir belediye çalışanı çöpte bulduğu ay-yıldızlı bayrağı temizledikten sonra aracında muhafaza altına aldı.

Kayseri'de bir belediye çalışanı çöpte bulduğu ay-yıldızlı bayrağı temizledikten sonra aracında muhafaza altına aldı.


Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesinde, belediyenin Küçük Dostlar Ambulansı'nda görevli Rahim Karakaya, Argıncık Alsancak Mahallesi'nde görevli olduğu sırada bir çöp konteynerinde Türk Bayrağı gördü. Aracından inen Rahim Karakaya, konteynerdeki Türk Bayrağı'nı alarak temizledi ve katlayarak aracında muhafaza altına aldı.


Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen Rahmi Karakaya'nın bu hareketi büyük takdir topladı.

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