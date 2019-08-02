(Özel)Güvercinlerin su banyosu

Kayseri'de hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu şu günlerde insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Şehir merkezinde bir süs havuzunda sıcaktan bunalan güvercinlerin su banyosu yaptıkları objektiflere takıldı.

Ağustos ayı ile birlikte hava sıcaklıkları da arttı. Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün kentte 33 derecenin üzerinde olacağı öğrenildi. Artan sıcaklar insanlar kadar hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde bulunan bir süs havuzunda objektiflere takılan güvercinlerin su banyosu yaptıkları görüldü. Bazı güvercinler suya girip banyo yaparak serinlerken, bazıları ise doyasıya su içti.

Öte yandan Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kent genelinde hava sıcaklığının 33, yarın 32 ve Pazar günü ise 34 derece olması tahmin ediliyor.