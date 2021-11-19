Özge Yılmaz Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti

Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Özge Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Belçika'nın Spa kentinde gerçekleştirilen Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele veren Özge Yılmaz ile Ece Haraç, çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Altın madalyanın sahibi Özge Yılmaz'ı İl Müdürlüğü bahçesinde karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, milli sporcuyu tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Makamında milli sporcuyu ve antrenörünü ağırlayan İl Müdürü Kabakcı, “Özge birçok elde ettiği derecesine yeni bir derece ekledi. Bu başarıyla Kayseri'yi ve ülkemizi sevince boğdu. Sporcumuz ve antrenörümüz Halil Adak'ı tebrik ediyorum. İnşallah sporcumuzu Olimpiyatlarda mücadele ederken göreceğiz” dedi.