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Özge Yılmaz Avrupa Oyunları'na katılacak

Belarus’un başkenti Minsk’te 21-30 Haziran 2019 tarihleri arasında 15 branşta yapılacak olan Avrupa Oyunlarında masa tenisi branşında Kayserili milli sporcu Özge Yılmaz ülkemizi temsil edecek.

Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran 2019 tarihleri arasında 15 branşta yapılacak olan Avrupa Oyunlarında masa tenisi branşında Kayserili milli sporcu Özge Yılmaz ülkemizi temsil edecek.


Ferdi, karışık ve takım olarak yapılacak olan masa tenisi müsabakalarında ülkemizi temsil edecek olan Kayserili sporcu Özge Yılmaz, Avrupa Oyunları için hazırlıklarını tamamlayarak Belarus için hareket etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Milli sporcunun birçok uluslararası müsabakada sevinç yaşattığı gibi Avrupa Oyunları'nda da aynı sevinci ve gururu yaşatacağına inandığını belirterek Özge Yılmaz ile A Milli Takım ve İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak'a başarılar diledi.

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