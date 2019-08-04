İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu

Karadağ´ın başkenti Podgorica´da 11 ülkenin katıldığı 45.

Büyükler Balkan Şampiyonasında Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu oldu.


Son Avrupa Şampiyonu Romanya´yı 3-1 mağlup eden Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ın da mücadele ettiği Bayan A Milli takımımız tarihinde ilk defa Balkan Şampiyonluğunu elde etti.


Ayrıca başarılarıyla büyük gururlar yaşatan sporcum Balkan Şampiyonasında takım haricinde çiftler ve tekler kategorilerinde de Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcu Özge Yılmaz'ı ve antrenörü Halil Adak'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.