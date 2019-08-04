Büyükler Balkan Şampiyonasında Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu oldu.

Son Avrupa Şampiyonu Romanya´yı 3-1 mağlup eden Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ın da mücadele ettiği Bayan A Milli takımımız tarihinde ilk defa Balkan Şampiyonluğunu elde etti.

Ayrıca başarılarıyla büyük gururlar yaşatan sporcum Balkan Şampiyonasında takım haricinde çiftler ve tekler kategorilerinde de Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcu Özge Yılmaz'ı ve antrenörü Halil Adak'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.