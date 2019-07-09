İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özge Yılmaz'lı Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde

Çekya’ da yapılmakta olan Yıldız-Genç Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında aralarında Kayserili sporcu Özge Yılmaz’ında bulunduğu Genç Bayanlar Masa Tenisi Milli Takımı ilk 16 takım arasına ismini yazdırdı.

Çekya' da yapılmakta olan Yıldız-Genç Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında aralarında Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ında bulunduğu Genç Bayanlar Masa Tenisi Milli Takımı ilk 16 takım arasına ismini yazdırdı.


7 - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmakta olan Yıldız - Genç Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Özge Yılmaz ile birlikte Merve Cansu Demir, Ece Haraç, Gamze Çotra mücadele ediyor.


Şampiyonada büyük bir başarı sergileyen Masa Tenisi Milli Takımı bugün Fransa ile karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.