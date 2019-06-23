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Özgür Yılmaz 3.tura yükseldi

Belarus’un başkenti Minsk’de düzenlenen Avrupa Oyunlarında ülkemizi temsil eden Özge Yılmaz, 2.

Belarus'un başkenti Minsk'de düzenlenen Avrupa Oyunlarında ülkemizi temsil eden Özge Yılmaz, 2.turda İtalyan Debora Vivarelli'yi 11-9, 11-7, 9-11, 11-6 ve 12-10'luk setlerden sonra 4-1 mağlup ederek 3.tura yükseldi.


2020 Tokyo Olimpiyatlarına doğrudan kota veren Avrupa Oyunlarında Milli sporcumuz, ilk turu seri başı olarak bye geçmişti.


Son 32 sporcu arasına girmeyi başaran Özge Yılmaz, 3.turda Alman Petrissa Solja ile karşılaşacak.


Gençlik Ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Sporcumuza Alman rakibi Petrissa Solja karşısında başarılar diledi.

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