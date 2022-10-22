Özhaseki: “Bu seçim Bangladeş'te, Myanmar'da palalar ile kolları kesilmiş kardeşlerimizin seçimi”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2023'te yapılacak olan seçimle ilgili olarak, “Bu seçim, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerimizin de seçimi. 2 sene önce Bangladeş'e gittim, Myanmar'a gittim. Palalar ile kolları kesilmiş kardeşlerimiz ellerini açıp 'Recep Tayyip Erdoğan' diye orada dua ediyorlardı. Bu seçim onların da seçimi” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, “Sizler de çalışıyorsunuz, bizler de çalışıyoruz ama genel merkezden bize teşekkür edildiğinde; 2 bin 738 teşkilat mensubumuzun bunda teker teker hakkı var. Tabi hedefe ulaşıldıktan sonra 'bizim işimiz bitti, bize müsaade' demek yerine birazdan hepimiz şahit olacağız, onlarca yeni üyenin rozeti takılacak. On binlerce üyeden en son üye olmuş onlarca üyeye rozet takacağız. Tüm programlarımızda da bunu yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Yolda görseler birbirlerine selam vermezler”

Özhaseki, 6'lı masaya tepki göstererek, amaçlarının sadece AK Parti'yi yıkmak olduğunu söyledi. Özhaseki, “Karşımızda işin garip tarafı görünüşte 6, masanın altında saklananı koyarsanız 7, dışarıdan örgütleri yanına koyarsanız 10 tane grup var. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi de bütün bu örgütlerin, şer odaklarının sözcüsü gibi adeta. İki tane stratejileri var. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Peki siz ne yapacaksınız? Hangi ekonomik programı uygulayacaksınız? Sosyal olaylara bakışınız nedir? Askeri alanda yapılan yatırımlara ne diyorsunuz? Devam ettirecek misiniz, durduracak mısınız? Bakanlık bölüşümünde HDP'ye hangi bakanlığı vereceksiniz? İçişleri Bakanlığı mı, Milli Savunma mı? Bunları bir konuşsanıza. Hayır, yok. Yıkım ekibi gibi. Yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Bir gün olsun birbirinin çayını içmeye hayatta gitmemişlerdir. Hepsinin dünya görüşleri aynı ama motivasyon kaynakları tek. AK Parti gitsin de, ne olursa olsun. Ana muhalefetin başını çektiği grubun ikinci bir strateji daha var. Bütün yaptıklarına bakın, bu ikisini görürsünüz. O da, algı operasyonu ve yalanlar. Nasıl bir genel başkan ki, 11 sene önce iş başına gelmiş. Her hafta ortalama 2 yalan söylüyor. Sene de 100 tane yalan eder. 11 sene de bin 100 tane yalan eder. Bir tanesini daha ispatlayamadı” şeklinde konuştu.

“Bu seçim Bangladeş'te, Myanmar'da palalar ile kolları kesilmiş kardeşlerimizin seçimi”

Mehmet Özhaseki, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de ilgili olarak, “Yaklaşan seçimler var. Hepimiz biliyoruz ki, bu seçim sadece Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Emin olun, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerimizin de seçimi. 2 sene önce Bangladeş'e gittim, Myanmar'a gittim. Palalar ile kolları kesilmiş kardeşlerimiz ellerini açıp 'Recep Tayyip Erdoğan' diye orada dua ediyorlardı. Bu seçim onlarında seçimi. Bu seçim aynı zaman da kazanımlarımızın berhava edilmemesinin seçimidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni üye olan partililere rozetleri takıldı. Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.