Özhaseki ve Büyükkılıç'tan esnaf ziyaretleri

Memduh Büyükkılıç, fabrika ve esnaf ziyareti yaptı, Melikgazi Belediyesi Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi açılışına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte şehrin istihdamına ve ekonomisine katma değer katan bir mobilya fabrikasını ziyaret etti. Fabrika ziyaretinin ardından Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla Melikgazi Belediyesi'nin Altınoluk Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki, “Senelerdir gayret ediyoruz, belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Elden ele, usta çırak ilişkisiyle görevleri devrederek, bugünkü arkadaşlarımıza teslim ediyoruz” dedi. Özhaseki, Başkan Büyükkılıç'ın gece gündüz çalıştığına vurgu yaparak, “Gözümüz arkada değil. Neden? Memduh başkanım başlarında ağabey, atom karınca, gece gündüz çalışıyor. İşi gücü rast gelsin. Bütün arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Allah utandırmasın, Cenab-ı Hakk mahcup etmesin” diye konuştu. Kayseri'nin gün geçtikçe daha da güzelleştiğini belirten Başkan Büyükkılıç da, “Kayserimiz, gelişiyor, güzelleşiyor, nüfus ve araç sayısı itibariyle hakikaten hatırı sayılır bir noktaya geliyor. Kayserimizin nüfusu 1 milyon 431 bine ulaştı, araç sayısı 500 bine ulaştı, kurallara uyalım, Kayserimizin ulaşım açısından konforunun kıymetini bilelim. Tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilip, tesisin açılışı yapılırken, Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Ali Rıza Çiçek tarafından Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Tesis açılışının ardından Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve beraberindekilerle birlikte Kazancılar Çarşısı'nda esnaf ziyaret etti. Özhaseki ve Büyükkılıç'ı Kazancılar Çarşısı önünde Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile esnaflar karşıladı. Esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet ettiler. Kayserililer de Özhaseki ve Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Ayrıca Özhaseki ve Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı içerisinde son aşamaya gelen yenileme çalışmaları hakkında bilgiler de aldılar. Heyet, daha sonra tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ni de gezdiler.