Özhaseki: “Yalçın Başkan, projeleri hayata geçirecek bilgi birikime sahip”

Talas Belediyesi'nin projeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı bir toplantıda masaya yatırıldı. Toplantısı sonrası bir değerlendirme yapan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın bütün projeleri hayata geçirecek bilgi ve birikime sahip olduğuna vurgu yaptı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun yanı sıra ilgili belediye bürokratlarının da katıldığı toplantıda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilk bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri özetledikten sonra bu yaz döneminde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri aktardı. Toplantıda Raylı sistem Anayurt Hattı, Ali Dağı Fünikiler Projesi, Kentsel Dönüşüm çalışmaları, Millet Bahçesi Jandarma Parkı gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere Talas Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak çok sayıda proje masaya yatırıldı.

Toplantının ardından bir değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Talas Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin veya merkezi hükümetin desteğine ihtiyaç duyulan projelerine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Anayurt'a raylı sistem müjdesi veren Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, hattın yapımına bu yıl içerisinde başlanacağını ifade ederek, “Desteğe ihtiyaç duyulan projelerden birisi raylı sistem projesi. Raylı sistemin Anayurt'a ulaştırılması ve şehir merkezi ile bağlantısının kurulması önemli bir proje. Bu konu haliyle Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiriyor. Bugün bu konuyu değerlendirerek son kararları verdik. Zaten İslam Kalkınma Bankası'ndan kredileri temin edilmişti. İnşallah bu sene içerisinde temeli atılacak ve hızlıca yapımına başlanacak” dedi.

Ali Dağı'na yapılacak fünikiler hattına da değinen Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, projenin en ince ayrıntısına kadar ele alındığını kaydederek, “Bu hattın nereden gideceği, teleferik mi yoksa fünikiler mi olacağı gibi konuları yine burada uzun uzun istişare ettik. Bunun yanı sıra üniversite kenti olan Talas'ta gençlere hitap edecek yeni sosyal tesislerin ve kütüphanelerin konumunu değerlendirdik. Çok şükür Talas Belediyesi, birçok konuda üzerine düşeni hakkıyla yapıyor. Bununla birlikte Millet Parkı Jandarma Parkı gibi yine bir ucu Ankara'ya dayanan projeler var. Bunların hepsini tek tek takip edip Talas'a kazandıracağız” diye konuştu.

Konuşmanın son bölümünde de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın belediyecilikteki bilgi ve birikimine dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Mustafa Yalçın ile yıllarca beraber çalıştık, daha sonra devletimizin isteği doğrultusunda Van'a gitti ve orada hizmet etti. Bilgi ve birikimiyle bu işlerin altından hakkıyla kalkar. İhtiyaç duyduğu yerde Memduh Başkanım hazır zaten. Ben de üstüme ne düşüyorsa yapmaya hazırım.”