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Özhaseki'nin Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağı iddialarına yorumu:

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, 11.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağı iddiaları ile ilgili olarak "Faraziyeler üzerine konuşulmaz. Ortada fol yok yumurta yok" dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve partililer ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni parti kuracağı ile ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, faraziyeler üzerine konuşulmaz. Ortada fol yok yumurta yok. Ne diyelim. Yani şu an adam çıkarsa şunu yapar demek de garip bir şey. Oluyorsa yaparlar, ne yapalım. Biz de bakar görürüz, çok da zannetmiyorum. Bunların hepsi faraziye, bunun üzerine fikir yürütülmez" dedi.

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