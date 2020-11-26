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Özhaseki'nin tedavisine hastanede devam edilecek

Koronavirüse yakalanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile eşi Neşe Özhaseki’nin tedavisinin hastanede devam edeceği öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile eşi Neşe Özhaseki'nin tedavisinin hastanede devam edeceği öğrenildi.


Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki'nin tedavilerinin tedbir amaçlı hastanede devam edeceği öğrenildi. Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bu güne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok. Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza tez vakitte şifa buyurmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

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