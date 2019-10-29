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Özkaya ailesinin acı günü

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya’nın ağabeyi ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi iş adamı Halit Özkaya hayatını kaybetti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya'nın ağabeyi ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi iş adamı Halit Özkaya hayatını kaybetti.


70 yaşında hayatını kaybeden Halit Özkaya'nın cenaze namazı Hacılar ilçesi Cami Kebir'de öğle namazını müteakip kılındı. İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, büyükşehir belediyesi eski başkanı Mustafa Çelik, Özkaya ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.


KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, namaz öncesi ve sonrası taziyeleri kabul etti.

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