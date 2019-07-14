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Özkaya ve Kırılmaz ailelerinin mutlu günü

Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya’nın kızı Elif, Selim Kırılmaz ile düzenlenen düğün töreni sonrasında dünya evine girdi.

Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya'nın kızı Elif, Selim Kırılmaz ile düzenlenen düğün töreni sonrasında dünya evine girdi.


Elif ve Selim çiftinin düğün törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.


Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı.


Başkan Büyükkılıç, "Özkaya ve Kırılmaz ailelerinin bu mutlu günlerinde yanlarında olarak genç çiftimiz Selim ve Elif'in evlilik akidlerini gerçekleştirdik. Rabbim bu güzel çiftimizin yüzünden tebessümü eksik etmesin, huzurla bir yastığa baş koymayı nasip etsin inşallah" mesajını paylaştı.

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