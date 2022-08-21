Ozon tedavisi Covid-19'a karşı da etkili oluyor

Hatice Köse Özlece, ozon gazı tedavisinin hastalıklarla savaştığını ve hücreleri yenilediğini belirterek, “Son dönemde Covid-19'a karşı hem hastalık döneminde, hem hastalıktan korunmada hem de hastalık sonrası hızlı toparlanmada kullanılan bir tedavi haline geldi” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece; ozon terapinin uzun yıllardır Avrupa'da ve ülkemizde de kullanılan, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış bir tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek, "Ozon terapi tamamlayıcı bir tedavi yöntemi. Ozon gazı bilinen en güçlü oksidan maddelerden bir tanesidir. Bu maddeyi vücudumuza verdiğimizde hastalıklarla savaşmamızı ya da hücrelerimizin yenilenmesini sağlayan antioksidan sistem aktif oluyor” dedi.

Antioksidan sistemin aktif hale gelmesiyle beraber birçok hastalıkta geri dönüşümlü tedavinin mümkün hale geldiğine değinen Dr. Özlece, “Özellikle mikrosirkülasyon dediğimiz küçük damarların etkilendiği diyabet ve diyabetin sebep olduğu sinir hasarları, böbrek hasarları, göz hasarları veya buna benzer hastalıklarda, beyin küçük damar hastalıklarında, dolaşım bozukluklarında, yaralarda ya da kapanmayan diyabetik yaralarda da oldukça etkili ve güvenilir bir yöntemdir" diye konuştu.

"Covid-19'a karşı kullanılabilir tedavi haline geldi"

Ozon terapi yönteminin yıllardır güvenle kullanıldığına dikkat çeken Dr. Özlece, "Ozon gazı özellikle antiviral, antibakteriyel ve antimikotik olduğu için yani virüsler, bakteriler ve mantarlara karşı çok yoğun etkili bir savaşçı olduğu için özellikle son dönemde Covid-19 hastalarında hem hastalık döneminde hem hastalıktan korunmada hem de hastalık sonrası hızlı toparlanmada kullanılan bir tedavi haline geldi” dedi.

Dr. Özlece bağışıklığı güçlendirmek, yaşlılık etkilerini geciktirmek, uykuyu düzenlemek ve cildi güzelleştirmek için de ozon gazı tedavisinin tercih edildiğini söyledi.

“Gebeler için uygun değil”

Ozon terapinin birçok hastada güvenle kullanıldığının altını çizen Dr. Özlece istisnai durumları şöyle ifade etti:

“Gebeliğin ilk 3 ayında tedaviyi kullanmak istemiyoruz. Bununla birlikte tiroidi fazla çalışan, hipertiroid hastalarında tedavinin kullanılmaması öneriliyor. Yine bir enzim olan glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği muhtemel kişilerde de bu tedavi kullanılamıyor. Bunun dışındaki her yaş grubunda ve birçok hastalığın tamamlayıcı tedavisi olarak güvenle kullanabileceğimiz bir yöntem."