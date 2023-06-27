Öztürk: “Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştıran bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın mutluluğu içindeyiz”

Başkan Esat Öztürk mesajında; "Ülkemizin ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştıran bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar; aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya geldiği, özlem giderdiği, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini pekiştiren, kısaca bizlere aile olmanın ayrıcalığını ve idrakini yaşatan özel günlerdir. Bu özel günleri layıkıyla geçirmeye özen gösterelim” dedi.

Öztürk, “Bayram vesilesiyle Yahyalı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için tüm birimlerimizle yoğun mesai harcadık. İlçemizi bayram öncesinde cadde cadde, sokak sokak temizleyip, mezarlıklarımızda düzenlemeler yaptık. Kurban satış pazarımızı en güzel şekilde dizayn ettik. Pazarda satışı yapılan Kurbanlık hayvanları düzenli olarak denetimden geçirdik. Vatandaşlarımızın kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesebilmeleri için mezbahamızda düzenlemeler yaptık. Buradan bayram dolayısıyla direksiyon başına geçecek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum. Hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini rica ediyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten duygularımla tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.