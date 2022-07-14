Özvatan Antrenörü Bulut istifa etti

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Özvatanspor'da Antrenör Sedat Bulut istifa etti.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Özvatanspor'da yeni sezon öncesi ayrılık yaşandı. Antrenör Sedat Bulut istifa ettiğini açıkladı. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından istifasını duyuran Sedat Bulut; "İki sezondur başarısı için çalıştığım Özvatanspor Kulübünden karşılıklı anlaşarak ve helalleşerek ayrılmış bulunmaktayım" dedi.

Sedat Bulut açıklamasında; "Bu süreçte bana ve takıma desteklerini esirgemeyen, tek derdinin Özvatan ilçesinin ismini yukarılara taşımak olan Belediye Başkanımız Halit Demir'e, takım için varını yoğunu gecesini gündüzüne katan ve kulüp başkanı ile antrenör arasında olabilecek uyumda büyük katkı sağlayan kulüp başkanım Eşref Turgut'a, Özvatanspor'a geldiğim günden beri desteğini hep hissettiğimiz projeleri, düşünceleri, bilgi, birikimlerini takım menfaati için kullanmaya çalışan emeğini esirgemeyen Gökmen Başoğlu hocama, benim ve takımın kahrını çeken Emin Demir kardeşime, yöneticilerimizden bizi yalnız bırakmayan Mehmet Keklik, Mehmet Çınar, Hidayet İmren, İbrahim Carlak'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki sezonlarda başarılar diliyorum. Ayrıca 2 sezondur bana inanan benimle birlikte yol yürüyen futbolcu kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.